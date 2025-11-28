hellas1903 news Difesa Verona, Nuñez favorito per una maglia da titolare

Difesa Verona, Nuñez favorito per una maglia da titolare

Il giocatore basco si prepara a tornare in campo dal primo minuto domani al Ferraris
Redazione Hellas1903

Rientrato nella ripresa con il Parma, Unai Nuñez è favorito per una maglia da titolare nella partita del Verona con il Genoa, domani.

Il giocatore basco, uscito per un infortunio alla spalla all'inizio della gara con il Cagliari, ha saltato gli incontri con Como e Inter, andando in panchina con il Lecce.

Dopo l'ingresso in campo nel secondo tempo domenica, è probabile che venga schierato dal primo minuto al Ferraris, come centrale di destra del reparto arretrato.

 

