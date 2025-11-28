Rientrato nella ripresa con il Parma, Unai Nuñez è favorito per una maglia da titolare nella partita del Verona con il Genoa, domani.
Difesa Verona, Nuñez favorito per una maglia da titolare
Il giocatore basco si prepara a tornare in campo dal primo minuto domani al Ferraris
Il giocatore basco, uscito per un infortunio alla spalla all'inizio della gara con il Cagliari, ha saltato gli incontri con Como e Inter, andando in panchina con il Lecce.
Dopo l'ingresso in campo nel secondo tempo domenica, è probabile che venga schierato dal primo minuto al Ferraris, come centrale di destra del reparto arretrato.
