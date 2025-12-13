hellas1903 news Verona, i gialloblù convocati per la Fiorentina. Torna Serdar

gazzanet

Verona, i gialloblù convocati per la Fiorentina. Torna Serdar

Verona, i gialloblù convocati per la Fiorentina. Torna Serdar - immagine 1
26 i gialloblù chiamati da Zanetti
Redazione Hellas1903

Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 15a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 14 dicembre alle ore 15, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nunez

6 Valentini

7 Belghali

Serdar

9 Sarr

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

94 Toniolo

Leggi anche
Fiorentina-Verona, Zaffaroni: “Sarà una partita tesa, ogni errore può costare caro”
Serie A, zona salvezza: oggi tre squadre in campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA