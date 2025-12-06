Verona, la prima vittoria è col botto: 3-1 all’Atalanta!

Grande gara dell'Hellas che risorge nella nebbia: Belghali, Giovane e Bernede mettono ko i nerazzurri

Andrea Spiazzi Direttore 6 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 00:00)

L'incredibile a volte capita e stasera al Bentegodi è successo. Il Verona non solo vince la sua prima gara in campionato ma schiaffeggia per bel tre volte l'Atalanta che con Palladino sembrava aver trovato la via dei tempi migliori.

L'Hellas domina la gara con coraggio e grande agonismo. Ne fa due nel primo tempo con Belghali e Giovane, e nella ripresa tiene a distanza i pericoli, piazzando in contropiede la rete del definitivo ko con Bernede. Scamacca fa il 3-1 ma è tardi.

Finalmente i gialloblù riescono a portare a casa una vittoria che non solo dà punti ma che dovrà essere la rampa di lancio per una squadra che deve rincorrere ma che ha i mezzi per farlo. Zanetti conserva la panchina (ma non l'avrebbe persa nemmeno in caso di sconfitta) e confida che la riscossa possa proseguire.

LA CRONACA

Verona scatenato in partenza. Mosquera usa il fisico, Giovane scatta. L'Atalanta prende il possesso palla ma è il brasiliano a far correre i primi brividi ai nerazzurri con un gol che risulta però in fuorigioco al 9'.

Si fanno vivi gli ospiti: Belghali salva su colpo di testa di Hien, poi è Montipò al 16' ad effettuare un grande intervento su incornata dell'ex difensore gialloblù. La gara si fa equilibrata, ci provano Niasse e Giovane, poi De Ketelaere con deviazione in angolo.

1-0, BELGHALI. Il Verona passa al 28', Mosquera libera con il tacco Belghali che mette a sedere Djimsiti e spara sotto la traversa col sinistro.

2-0 DI GIOVANE. L'Hellas rischia qualcosa ma va. Su una corta respinta di Krstovic si fionda Giovane che al 35' raddoppia sfruttando anche una deviazione.

L'Atalanta non riesce a rendersi pericolosa e si va al riposo con l'Hellas in clamoroso vantaggio di due gol.

Nella ripresa, al 47' Mosquera è ancora pericoloso, poi al 49' Niasse rischia l'autorete con una deviazione su cross di Bellanova e Montipò salva. Mosquera è ancora pericoloso, al 53' servito da Giovane spara sull'esterno della rete.

L'Atalanta ci prova, ma senza precisione. Palladino ha cambiato Kossounou e Krstovic con Kolasinac e Scamacca. Montipò controlla nella nebbia. Al 60' bella azione del Verona tra Belghali, giovane e Frese, il cui tiro è controllato da Carnesecchi.

Palladino ci capisce poco. entrano Zalewski e Pasalic, fuori Zappacosta ed Ederson.

3-0! SEGNA BERNEDE. Il Verona la chiude in contropiede al 71'. Giovane scappa a destra e vede Bernede, il francese ha tempo di mirare e di piazzare la palla nell'angolino. Il Var osserva un possibile tocco di mano di Bella-Kotchap nell'azione che precede la rete ma la mano sfiora solamente la palla.

3-1. Mosquera ha ancora voglia e impegna Carnesecchi, poi entra in scena Scamacca che prima colpisce la traversa, poi si procura un rigore con un tiro deviato dalla mano di Bella-Kotchap che il Var rileva. L'attaccante segna il 3-1 ma è già l'81'. Nel finale la nebbia si fa più fitta, ma il triplice fischio di Mariani si sente e il Bentegodi puù festeggiare la vittoria che gli mancava dal 23 febbraio scorso.

VERONA-ATALANTA 3-1

Reti. 28' Belghali, 36' Giovane, 71' Bernede, 81' Scamacca (R)

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse (dall'87' Harroui), Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane (dall'87' Oyegoke), Mosquera (dall'81' Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Orban, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou (dal 46' Kolasinac), Hien; Zappacosta (dal 61' Zalewski), Ederson (dal 61' Pasalic), De Roon, Bellanova; De Ketelaere (dal 69' Samardzic), Lookman; Krstovic (dal 46' Scamacca)

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)

Note. Ammoniti: 45' Nelsson, 50' Frese, 64' De Roon. Spettatori: 20.949