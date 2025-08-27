Verona, per la mediana trattativa per Al-Musrati

Moatasem Al-Musrati è l'idea di Sean Sogliano per la mediana . Il Verona, dopo i colpi piazzati con Bella-Kotchap e Orban, prova a sistemare anche il centrocampo con l'esperto mediano ventinovenne libico del Besiktas. Fonti turche parlano di una trattativa tra i club per un prestito con opzione di riscatto per 2 milioni di euro. Quella del Verona non è l'unica offerta che Al-Musrati ha ricevuto, il calciatore sta prendendo la sua decisione.