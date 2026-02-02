Verona, tentativo per Biraghi in prestito dal Torino

Ci aveva provato nello scorso calciomercato invernale, ci riprova nelle ultime ore di questo il Verona per Cristiano Biraghi.
Parti al lavoro per tentare di chiudere entro le 20
Ai margini del Torino, l'esterno sinistro gradirebbe la destinazione. La formula su cui si tratta è quella del prestito secco fino a giugno. Restano meno di due ore al gong, l'Hellas ci prova per il trentatreenne ex Fiorentina sul filo della sirena.
Oggi Ebosse è tornato all'Udinese per andare in direzione Torino, l'operazione Biraghi potrebbe dunque essere legata alla richiesta granata per il difensore.
