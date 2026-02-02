Kouamé va al Cagliari, al Verona salta l’ennesimo attaccante

Al Verona è saltato un altro arrivo, e ancora una volta di un attaccante. Dopo i no di Kulenovic ed Essende, nelle ultime ore l'Hellas ha cercatoChristian Kouamé. Le possibilità sembravano buone ma sono svanite, col Cagliari che si è aggiudicato il calciatore due ore prima della chiusura del mercato.