Al Verona è saltato un altro arrivo, e ancora una volta di un attaccante. Dopo i no di Kulenovic ed Essende, nelle ultime ore l'Hellas ha cercatoChristian Kouamé. Le possibilità sembravano buone ma sono svanite, col Cagliari che si è aggiudicato il calciatore due ore prima della chiusura del mercato.
Kouamé va al Cagliari, al Verona salta l’ennesimo attaccante
Intreccio della Fiorentina per uno scambio col Cagliari, l'Hellas costretto ad attendere
