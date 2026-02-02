hellas1903 news Kouamé va al Cagliari, al Verona salta l’ennesimo attaccante

Kouamé va al Cagliari, al Verona salta l’ennesimo attaccante

Intreccio della Fiorentina per uno scambio col Cagliari, l'Hellas costretto ad attendere
Redazione Hellas1903

Al Verona è saltato un altro arrivo, e ancora una volta di un attaccante. Dopo i no di Kulenovic ed Essende, nelle ultime ore l'Hellas ha cercatoChristian Kouamé. Le possibilità sembravano buone ma sono svanite, col Cagliari che si è aggiudicato il calciatore due ore prima della chiusura del mercato.

 

