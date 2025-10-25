hellas1903 news Verona verso il Cagliari, rifinitura stamattina. Alle 15 parla Zanetti

gazzanet

Verona verso il Cagliari, rifinitura stamattina. Alle 15 parla Zanetti

Verona verso il Cagliari, rifinitura stamattina. Alle 15 parla Zanetti - immagine 1
Ultimo allenamento per i gialloblù allo Sporting Center Paradiso, scelte da fare in attacco e sulla fascia sinistra
Redazione Hellas1903

Ultimo allenamento stamattina per l'Hellas, prima della partita con il Cagliari.

Il Verona completerà la preparazione allo Sporting Center Paradiso con la seduta di rifinitura.

Da valutare le scelte soprattutto per l'attacco e la fascia sinistra per Paolo Zanetti. Il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 15, nella sede del club, in via Olanda.

La gara con i rossoblù si giocherà domani, alle 15, al Bentegodi.

Leggi anche
Serie A, l’anticipo: il Pisa ferma il Milan, 2-2 a San Siro
Cagliari, Pisacane: “Col Verona come una finale. Mina e Deiola out”

© RIPRODUZIONE RISERVATA