Verona verso il Cagliari, rifinitura stamattina. Alle 15 parla Zanetti
Ultimo allenamento per i gialloblù allo Sporting Center Paradiso, scelte da fare in attacco e sulla fascia sinistra
Il Verona completerà la preparazione allo Sporting Center Paradiso con la seduta di rifinitura.
Da valutare le scelte soprattutto per l'attacco e la fascia sinistra per Paolo Zanetti. Il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 15, nella sede del club, in via Olanda.
La gara con i rossoblù si giocherà domani, alle 15, al Bentegodi.
