Verona verso il Cagliari, sale Sarr: può partire titolare

Prende quota la possibilità di un cambio in attacco nel Verona per la gara con il Cagliari.
Lo svedese pronto per una maglia dal primo minuto domenica. Attenzione anche a Mosquera
L'Hellas non varierà l'assetto tattico, che resterà il 3-5-2, ma in avanti è probabile che ci siano delle nuove scelte da parte di Paolo Zanetti.
A salire è l'ipotesi che Amin Sarr giochi titolare al posto di Gift Orban o Giovane.
Lo svedese, in campionato, è stato schierato l'ultima volta dall'inizio alla seconda giornata, all'Olimpico con la Lazio.
Attenzione, peraltro, anche a Daniel Mosquera, più di un'alternativa per domenica.
