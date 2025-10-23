hellas1903 news Verona verso il Cagliari, sale Sarr: può partire titolare

gazzanet

Verona verso il Cagliari, sale Sarr: può partire titolare

Verona verso il Cagliari, sale Sarr: può partire titolare - immagine 1
Lo svedese pronto per una maglia dal primo minuto domenica. Attenzione anche a Mosquera
Redazione Hellas1903

Prende quota la possibilità di un cambio in attacco nel Verona per la gara con il Cagliari.

L'Hellas non varierà l'assetto tattico, che resterà il 3-5-2, ma in avanti è probabile che ci siano delle nuove scelte da parte di Paolo Zanetti.

A salire è l'ipotesi che Amin Sarr giochi titolare al posto di  Gift Orban o Giovane.

Lo svedese, in campionato, è stato schierato l'ultima volta dall'inizio alla seconda giornata, all'Olimpico con la Lazio.

Attenzione, peraltro, anche a Daniel Mosquera, più di un'alternativa per domenica.

Leggi anche
Tre mesi senza trasferte per i tifosi del Verona, stop dal Ministero dell’Interno
Allenamento Cagliari, in cinque lavorano a parte

© RIPRODUZIONE RISERVATA