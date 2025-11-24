hellas1903 news Verona verso il Genoa, via agli allenamenti

gazzanet

Verona verso il Genoa, via agli allenamenti

Verona verso il Genoa, via agli allenamenti - immagine 1
Ripresa allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, sabato la partita al Ferraris
Redazione Hellas1903

Al via stamattina la preparazione per l'Hellas, impegnato sabato, alle 15, sul campo del Genoa.

Allenamento allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, dopo la sconfitta con il Parma.

Resta difficile il recupero di Serdar per la gara del Ferraris. Da valutare Akpa Akpro, uscito per una botta alla caviglia destra nella gara di ieri.

 

Leggi anche
Serie A, la classifica. Verona ultimo con la Fiorentina
Verona, avanti con Zanetti. La fiducia della società

© RIPRODUZIONE RISERVATA