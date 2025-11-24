Al via stamattina la preparazione per l'Hellas, impegnato sabato, alle 15, sul campo del Genoa.
Verona verso il Genoa, via agli allenamenti
Ripresa allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, sabato la partita al Ferraris
Allenamento allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, dopo la sconfitta con il Parma.
Resta difficile il recupero di Serdar per la gara del Ferraris. Da valutare Akpa Akpro, uscito per una botta alla caviglia destra nella gara di ieri.
