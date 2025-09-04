Proseguono gli allenamenti del Verona in vista della gara con la Cremonese.
hellas1903 news Verona verso la Cremonese, il punto
Verona verso la Cremonese, il punto
Sempre out Valentini, in fase di recupero Yellu. I nuovi al lavoro per migliorare la condizione
Preparazione in corso per l'Hellas allo Sporting Center Paradiso.
Sempre out Nicolas Valentini, in fase di ripresa Yelly, lavora per migliorare la condizione Abdou Harroui e, con lui, gli ultimi arrivati, a cominciare da Moatasem Al-Musrati.
Assenti, in quanto impegnati con le rispettive nazionali, Grigoris Kastanos, chiamato da Cipro, e Cheikh Niasse, convocato dal Senegal.
