Zanetti: “I giocatori sono con me, vado avanti a testa alta”

A proposito della sua posizione sulla panchina del Verona, dopo la sconfitta di Cagliari, Paolo Zanetti spiega in conferenza stampa: "Nello spogliatoio c'è rammarico e dispiacere per noi, per il club e per i tifosi, volevamo onorarli. Lo abbiamo fatto solo con l'atteggiamento e non col risultato. La mia posizione non mi interessa, non è importante, la cosa importante è la squadra e i ragazzi che in settimana mi hanno dimostrato di volermi bene. Avevano tutto il tempo per andare dalla società e dire che non volevano più l'allenatore. Non è stato così. Conosco il mio ruolo, so come funziona, ma quando si dà tutto si gira a testa alta. Io vado avanti a testa alta, in settimana abbiamo fatto il massimo per venire qua e fare una grande partita".