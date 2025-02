Zanzi, pace fatta con Setti. Puscasiu al Bentegodi per Verona-Fiorentina

Pace fatta tra Italo Zanzi e Maurizio Setti. Chiariamo: i due non avevano mai litigato ma dopo le parole del nuovo presidente del Verona in seguito all'intervista rilasciata da Setti al sito lalazio.com, i due si sono chiariti e proseguiranno la collaborazione che vede Maurizio Setti come consulente esterno in qualità di Senior Advisor of Football Operation.