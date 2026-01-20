Infortunati Verona, difficile il recupero per la partita con l’Udinese

La lista dei giocatori infortunati del Verona è lunga.
Rientri distanti in vista della gara di lunedì al Bentegodi. Torna dalla squalifica Nuñez
Molte le assenze nella gara con la Cremonese (out Belghali, Bella-Kotchap, Al-Musrati, Valentini, Akpa Akpro e Frese, oltre a Suslov).
Difficile, ad ora, che qualcuno recuperi per la partita di lunedì con l'Udinese, al Bentegodi.
A esserci, di ritorno dopo lo stop di una giornata per squalifica, sarà Nuñez.
