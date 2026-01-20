hellas1903 partite Infortunati Verona, difficile il recupero per la partita con l’Udinese

Rientri distanti in vista della gara di lunedì al Bentegodi. Torna dalla squalifica Nuñez
La lista dei giocatori infortunati del Verona è lunga.

Molte le assenze nella gara con la Cremonese (out Belghali, Bella-Kotchap, Al-Musrati, Valentini, Akpa Akpro e Frese, oltre a Suslov).

Difficile, ad ora, che qualcuno recuperi per la partita di lunedì con l'Udinese, al Bentegodi.

A esserci, di ritorno dopo lo stop di una giornata per squalifica, sarà Nuñez.

