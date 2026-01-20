Giovane alla Lazio, Belahyane al Verona. I dettagli

Prosegue la trattativa tra Verona e Lazio per il passaggio di Giovane in biancoceleste con Belahyane all'Hellas.
Le due società cercano l'accordo. L'Hellas chiede tra i 13 e i 15 milioni per l'attaccante
A riportare i dettagli dell'affare è il giornalista Alfredo Pedullà.
L'esperto di mercato scrive di un'operazione basta sul ritorno in gialloblù di Belahyane con una valutazione che va dai 5 ai 6 milioni di euro, con il Verona che ne aveva incassati 10 per il suo trasferimento, un anno fa.
Per Giovane, l'Hellas ne chiede tra i 13 e i 15, con l'offerta della Lazio che è di 10.
I club stanno cercando la quadra.
