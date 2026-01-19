Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per commentare lo 0-0 tra Cremonese e Verona.
Nicola: “Classica gara da squadre che lottano per la salvezza, bravi i miei”
Il tecnico dei grigiorossi: "Determinante riuscire ad andare a punti anche quando non hai tutto l'organico a tua disposizione"
"È stata la classica partita tra due squadre che mirano a salvarsi e desiderano mettere in cascina più punti possibili - dice l'allenatore dei grigiorossi oggi squalificato e in tribuna - stasera abbiamo saputo interpretare in modo diverso la partita rispetto all'andata con un vestito nuovo, i ragazzi sono stati bravissimi, anche quando siamo andati in difficoltà hanno saputo reagire. E poi c'è il sostegno dei tifosi che ci è e ci sarà sempre prezioso.
I ragazzi mi sono piaciuti moltissimo per capacità tattica e fermezza nelle emozioni, è determinante riuscire ad andare a punti anche quando non hai tutto l'organico a tua disposizione".
