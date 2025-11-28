hellas1903 storia e societa Ex Verona, Faraoni torna in campo: ha firmato con il Pescara

Il terzino si era svincolato dopo le otto presenze nella scorsa stagione
Redazione Hellas1903

Marco Faraoni è ufficialmente un giocatore del Pescara. Dopo alcuni allenamenti, il club abruzzese ha deciso di tesserare il terzino ex Hellas e Fiorentina, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con i veneti. Se non ci saranno intoppi burocratici, potrà essere schierato già domani contro il Padova. Il terzino ha vestito la maglia gialloblu dal 2019 al 2024, poi un prestito alla Fiorentina e infine altre otto presenze in campionato con il Verona nella scorsa stagione.

