Ex Verona, Faraoni torna in campo: ha firmato con il Pescara

Marco Faraoni è ufficialmente un giocatore del Pescara. Dopo alcuni allenamenti, il club abruzzese ha deciso di tesserare il terzino ex Hellas e Fiorentina, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con i veneti. Se non ci saranno intoppi burocratici, potrà essere schierato già domani contro il Padova. Il terzino ha vestito la maglia gialloblu dal 2019 al 2024, poi un prestito alla Fiorentina e infine altre otto presenze in campionato con il Verona nella scorsa stagione.
Il terzino si era svincolato dopo le otto presenze nella scorsa stagione
