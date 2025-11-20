L’ex Di Gaudio: “Verona-Parma: in palio punti già fondamentali per la salvezza”

L'ex ala gialloblù: "Entrambe sono partite a rilento e i punti cominciano a pesare"

Redazione Hellas1903 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 08:44)

Antonio Di Gaudio, doppio ex di Parma e Verona, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di ParmaLive.com in vista della sfida di domenica al Bentegodi.

"Sicuramente sarà una partita combattuta - dice l'ex ala promosso in A con l'Hellas nel 2019 - con due squadre costruite bene.

Il Parma è formato da ottimi talenti, purtroppo in questo momento si trova in una posizione di classifica un po' bruttina, ma secondo me alla lunga si riprenderà, perché ha un ottimo allenatore. I talenti si vogliono mettere in mostra e alla lunga porteranno la squadra alla salvezza, me lo auguro.

Anche il Verona è partito a rilento, è un'ottima squadra perché ha degli ottimi giovani come Orban, Giovane, Bradaric. Sicuramente il Parma non è da meno e nonostante siamo ancora nel girone d’andata i punti cominciano a pesare.

Gli scontri diretti è sempre meglio vincerli e soprattutto non perderli e quindi per tutte e due le squadre deve essere un’occasione di ripartenza subito dopo la sosta, per cercare di prendere punti fondamentali per la salvezza".