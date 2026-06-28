Armel Bella-Kotchap sarà un nuovo giocatore del Venezia. Tutti gli accordi sono stati provati tra il club gialloblù e quello lagunare. Il difensore sarà ceduto per circa 10 milioni di euro. Domani, riporta Alfredo Pedullà, sono fissate le visite mediche.

Si tratta per l'Hellas della prima cessione "eccellente", con una plusvalenza di circa 3 milioni, avendo riscattato lo scorso febbraio Bella-Kotchap dall'Hoffenheim per 7 milioni. Il Venezia è da giorni scattato in testa alla lista delle pretendenti, superando anche l'Udinese che ha vanamente tentato un inserimento per il calciatore tedesco.