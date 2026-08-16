Mulattieri e Sezonienko non incidono, Leali è pronto, Livramento poco efficace
Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato
LEALI 6,5
Pronto a respingere su Forte. Para su Corona.
OYEGOKE 5,5
Sorpreso da Guiu Vilanova. Appare incerto.
SLOTSAGER 5,5
Sfortunato nel tocco che porta al rigore.
EDMUNDSSON 6,5
Alcune chiusure puntuali. Freddo sul penalty.
BRADARIC 5,5
Non prende velocità.
KASTANOS 6
Cerca di costruire gioco, lo fa a sprazzi.
BERNEDE 5
Fatica a cambiare ritmo. Sbaglia dal dischetto.
COMPAGNON 6
Gol e qualche spunto.
HARROUI 6
Alcune buone intuizioni.
LIVRAMENTO 5,5
Poco efficace, non accelera mai
SARR 7
Segna un gran gol, un pezzo di bravura.
MULATTIERI 5,5
Non incide.
SEZONIENKO 5
Impatto al minimo.
BEGA 5,5
Va a passo lento.
TAGNE 6
Debutto attento.
CERBONE ng
BARONI 6
Squadra ancora da imbastire, ci vorrà pazienza.
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