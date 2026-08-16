Mulattieri e Sezonienko non incidono, Leali è pronto, Livramento poco efficace

Matteo Fontana
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Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato

LEALI 6,5

Pronto a respingere su Forte. Para su Corona.

OYEGOKE 5,5

Sorpreso da Guiu Vilanova. Appare incerto.

SLOTSAGER 5,5

Sfortunato nel tocco che porta al rigore.

EDMUNDSSON 6,5

Alcune chiusure puntuali. Freddo sul penalty.

BRADARIC 5,5

Non prende velocità.

KASTANOS 6

Cerca di costruire gioco, lo fa a sprazzi.

BERNEDE 5

Fatica a cambiare ritmo. Sbaglia dal dischetto.

COMPAGNON 6

Gol e qualche spunto.

HARROUI 6

Alcune buone intuizioni.

LIVRAMENTO 5,5

Poco efficace, non accelera mai

SARR 7

Segna un gran gol, un pezzo di bravura.

MULATTIERI 5,5

Non incide.

SEZONIENKO 5

Impatto al minimo.

sarr

BEGA 5,5

Va a passo lento.

TAGNE 6

Debutto attento.

CERBONE ng

BARONI 6

Squadra ancora da imbastire, ci vorrà pazienza.

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