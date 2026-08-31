A lungo in trattativa con il Verona, l'attaccante marocchino Walid Cheddira approda all'Avellino. Contratto quadriennale per il classe 1998, nelle casse del Napoli vanno 2,5 milioni di euro più eventuali bonus, per l'operazione più costosa degli irpini negli ultimi 40 anni.

Brunori è un nuovo attaccante dell'Ascoli. Girato in prestito dal Palermo anche la scorsa stagione sponda Sampdoria, per l'annata 2026/2027 il classe 1994 vestirà la maglia bianconera, portando esperienza nell'attacco dei marchigiani.

Allo stesso tempo il Palermo si copre davanti con l'arrivo in prestito di Gabrielloni dal Como. Acquisto di lusso in porta invece con la firma di Mattia Perin, definita ormai una settimana fa. Il portiere ex Juventus ha già esordito nella vittoriosa trasferta di Arezzo terminata 2-3 per i rosanero.

Carrarese scatenata in entrata. Arriva il centrocampista del 2004 Jacopo Martini dal Sudtirol, acquisto a titolo definitivo e contratto fino al 2029. Colpo Topalovic in prestito dall'Inter, lo sloveno classe 2006 ha svolto ritiro e tourneé con i nerazzurri, prima di trasferirsi in terra toscana. Dopo la passata stagione in forza all'Inter Under-23, ha dichiarato di poter apportare ulteriore qualità alla squadra di Cioffi. Per finire rinforzo in porto con l'arrivo di Pizzignacco in prestito dal Monza.

Dal Frosinone, l'Empoli accoglie in prestito Niccolò Corrado. L'esterno sinistro classe 2000, ha contribuito alla promozione dei ciociari nella passata stagione con 16 presenze e tre reti, e porterà esperienza nell'organico dei toscani.

Acquisto in prestito anche per il Mantova, dal Parma torna Rachid Kouda. Il centrocampista classe 2002 era passato in prestito in B anche la scorsa stagione, prima allo Spezia e poi al Mantova da gennaio. I rossobandati ritrovano dunque il giocatore arricchito dall'esperienza dell'esordio in Serie A nella prima di campionato fra Parma e Cagliari lo scorso 22 agosto.

Doppia operazione in uscita per il Pisa, il portiere Semper si trasferisce agli arabi dell'Al-Fateh mentre Henrik Meister vola in Championship dagli inglesi del Derby County.

Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:

AREZZO

Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato), Illanes (d, Carrarese), Martinez (c, Parma), Cipriani (a, Aranova), Cerri (a, Como), Sala (c, svincolato), Cagnano (d, Avellino), Leone (c, Sassuolo), Iaccarino (c, Napoli)

Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto), Guccione (c, Pescara)

ASCOLI

Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20), Perciun (c, Torino), Acampora (c. svincolato), Oliveri (d, Atalanta), Gattoni (d, Siviglia), Brunori (a, Palermo)

Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p), Cozzoli (d, Savoia), Tavcar (d, Giulianova), Corazza (a, svincolato), Ndoj (c, svincolato)

AVELLINO

Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino), Faticanti (c, Juventus), Moruzzi (d, Juventus), Martinelli (p, Fiorentina), Di Maggio (c, Inter), Fila (a, Venezia), Venturi (d, Venezia), Di Paolo (a, Avellino), Cheddira (a, Napoli)

Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco), De Cristofaro (c, Latina), Marchisano (d, Giugliano), Cagnano (d, Arezzo)

BENEVENTO

Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza), Sylla (p, svincolato), Beruatto (d, Pisa), Sernicola (d, Cremonese), Dalle Mura (d, Juve Stabia), Verdi (a, Svincolato), Cherubini (a, Roma)

Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto), Perlingeri (a, Audace Cerignola)

CARRARESE

Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Guercio (d, Slask Wroclaw), Rubino (c, Fiorentina), Pinelli (c, Lazio), Romani (d, Fiorentina), Marconi (a, Dolimiti Bellunesi), Cissè (a, Atalanta Under 23), Rouhi (d, Juventus), Reale (d, Roma), Martini (c, Sudtirol), Topalovic (c, Inter Under 23), Pizzignacco (p, Monza)

Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto), Illanes (d, Arezzo), Accornero (a, Trento), Scheffer (d, Pineto), Zuelli (c, Padova), Zanon (d, Pisa)

CATANZARO

Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto, Postiglione (d, Pineto), Franck Tchaouna (a, svincolato), Franky Tchaouna (c, svincolato), Candela (d, Spezia), Pafundi (a, Udinese), Mosti (c, Juve Stabia), Dorval (d, Bari), Pecorino (a, Juventus)

Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato), Brighenti (d, Vicenza), Liberali (c, Como), Pontisso (c, Cremonese), Favasuli (d, Napoli), Seha (a, Perugia)

CESENA

Acquisti: Caprini (a, Fiorentina), Natta (d, Newcastle United Jets), Druiventak (a, svincolato), Pagano (c, Roma), Debenedetti (a, Genoa), Fiori (a, Mantova), Gelli (c, Frosinone), D'Andrea (a, Sassuolo), Dalla Vecchia (c, Torino), Bohinen (c, Venezia)

Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto), Zaro (d, Ravenna), Pieraccini (c, Salernitana)

CREMONESE

Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia), Gerli (c, Modena), Felipe Jack (d, Como), Festa (p, Mantova), Pontisso (c, Catanzaro), Vogliacco (d, Genoa)

Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato), Zanimacchia (c, Padova), Nava (p, Alcione Milano), Tsadjout (a, Vicenza), Pavesi (d, Pergolettese), Sernicola (d, Benevento), Afena-Gyan (a, Igdir Fk), Sanabria (a, Sp Internacional)

EMPOLI

Acquisti: Di Stefano (a, Fiorentina), Zedadka (c, Sudtirol), Cauz (d, svincolato), Deli (c, Fiorentina), Corrado (d, Frosinone)

Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto, Konate (a, Juventus), Versari (p, Piacenza), Ignacchiti (c, Mantova), Guarino (d, Samsunspor), Zanaga (a, Milan)

VIRTUS ENTELLA

Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli), Corona (a, Palermo), Motolese (d, Bologna), Felippe (c, Potenza), Vignali (c, Spezia)

Cessioni: Lipani (c, Latina),

JUVE STABIA

Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto, Patane (c, Verona), Caccavo (a, Bologna), Scuderi (d, Fiorentina), Gallea (d, Cagliari), Kumi (c, Sassuolo), Fernandes (a, Lazio), Artioli (c, Mantova), Sandrucci (a, Torino), Pietrangeli (d, Sudtirol), Vukovic (p, Pisa), Di Nardo (a, Pescara)

Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato), Delle Mura (d, Benevento), Carissoni (d, Padova), Mosti (c, Catanzaro), Giorgini (d, Sudtirol), Confente (p, Pisa), Correia (c, Pisa), Luz Dos Santos (a, Potenza)

MANTOVA

Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como), Spinaccè (a, Inter Under 20), Vesentini (c, Union Brescia), Ignacchiti (c, Empoli), Cajazzo (a, Casarano), Kouda (c, Parma)

Cessioni: Marras (a, Pisa), Artioli (c, Juve Stabia)

MODENA

Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p., Azzi (d, Monza), Brugman (c, svincolato), Zanetti (a, Karpaty Lviv), Bianco (c, Fiorentina), Acquah (c, Torino)

Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa), Gerli (c, Cremonese)

PADOVA

Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio), Zanimacchia (c, Cremonese), Lovato (d, svincolato), Cocchi (d, Inter), Zuelli (c, Carrarese), Carissoni (d, Juve Stabia), Moro (a, Sassuolo), Artistico (a, Lazio)

Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano), Tumiatti (c, Mestre), Bacci (c, Sorrento)

PALERMO

Acquisti: Strefezza (c, Olympiakos), Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli) riscatto, Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza), Fortin (p, Lens), Bozzolan (d, Reggiana), Barba (d, svincolato), Vavassori (a, Atalanta), Perin (p, Juventus), Gabrielloni (a, Como)

Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino), Corona (a, Entella), Di Bartolo (p, Altamura), Desplanches (p, Frosinone), Nikolaou (d, Ofi Creta), Vasic (c, Sudtirol), Lund (d, Birmingham), Diakitè (d, Waregem), Brunori (a, Ascoli)

PISA

Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto, Marras (a, Mantova), Leone (c, svincolato), Zanon (d, Carrarese), Ferrah (a, Lille), Petagna (a, Monza), Confente (p, Juve Stabia), Correia (c, Juve Stabia)

Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor), Durosinmi (a, Genk), Aebischer (c, Union Berlino), Touré (c, Monza), Vukovic (p, Juve Stabia), Semper (p, Al Fateh), Meister (a, Derby County)

SAMPDORIA

Acquisti: Insigne (a, svincolato), S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros), Sinani (a, svincolato), Ravanelli (d, Monza), Lauritsen (a, svincolato), Viti (d, Nizza), Vindahl (p, Sparta Praga)

Cessioni: Coubis (d, Cluj)

SUDTIROL

Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia), Stabile (d, Inter), Mixtur (a, Villefranche), Plizzari (p, Venezia), Lopes (a, Radomiak), Stivanello (d, Bologna), Pyytthia (c, Bologna), Vasic (c, Palermo), Veroli (d, Cagliari), Vadjunec (p, Treviso), Bjarkason (c, Venezia), Giorgini (d, Juve Stabia), Rispoli (c, Como)

Cessioni: Mallamo (c, Union Brescia), Kofler (d, Cagliari), Zedadka (c, Empoli), Pietrangeli (d, Juve Stabia)

VERONA

Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais), Leali (p, svincolato), Korac (d, Venezia), Cerbone (a, Casarano), Compagnon (a, Venezia), Mulattieri (a, Sassuolo), Sezonienko (a, Lechia Danzica), Le Borgne (c, Como), Dawidowicz (d, svincolato), Lella (c, Venezia), Zappa (d, Cagliari)

Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (a, f.p.), Nelsson (d, f.p.), Valentini (d, f.p.), Lovric (c, f.p.), Al-Musrati (c, f.p.), Pavanati (c, Lumezzane), Nwachukwu (d, Lumezzane), Cazzadori (d, Spezia), Patane (c, Juve Stabia), Bowie (a, Sassuolo), Montipò (p, Venezia)

VICENZA

Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza), Pietrelli (c, Juve Next Gen), Marchizza (d, svincolato), Brighenti (d, Catanzaro), Tsadjout (a, Cremonese), Valoti (c, svincolato)

Cessioni: Zamparo (a, Alcione)

Legenda

p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito