Colpo in attacco per l'Avellino con Cheddira, Brunori in prestito all'Ascoli. Porta di lusso per il Palermo con l'arrivo di Mattia Perin, tripla operazione in entrata per la Carrarese, l'Empoli accoglie Corrado. Kouda torna in prestito al Mantova, il Pisa cede Semper e Meister
Compagnon si presenta
A lungo in trattativa con il Verona, l'attaccante marocchino Walid Cheddira approda all'Avellino. Contratto quadriennale per il classe 1998, nelle casse del Napoli vanno 2,5 milioni di euro più eventuali bonus, per l'operazione più costosa degli irpini negli ultimi 40 anni.
Brunori è un nuovo attaccante dell'Ascoli. Girato in prestito dal Palermo anche la scorsa stagione sponda Sampdoria, per l'annata 2026/2027 il classe 1994 vestirà la maglia bianconera, portando esperienza nell'attacco dei marchigiani.
Allo stesso tempo il Palermo si copre davanti con l'arrivo in prestito di Gabrielloni dal Como. Acquisto di lusso in porta invece con la firma di Mattia Perin, definita ormai una settimana fa. Il portiere ex Juventus ha già esordito nella vittoriosa trasferta di Arezzo terminata 2-3 per i rosanero.
Carrarese scatenata in entrata. Arriva il centrocampista del 2004 Jacopo Martini dal Sudtirol, acquisto a titolo definitivo e contratto fino al 2029. Colpo Topalovic in prestito dall'Inter, lo sloveno classe 2006 ha svolto ritiro e tourneé con i nerazzurri, prima di trasferirsi in terra toscana. Dopo la passata stagione in forza all'Inter Under-23, ha dichiarato di poter apportare ulteriore qualità alla squadra di Cioffi. Per finire rinforzo in porto con l'arrivo di Pizzignacco in prestito dal Monza.
Dal Frosinone, l'Empoli accoglie in prestito Niccolò Corrado. L'esterno sinistro classe 2000, ha contribuito alla promozione dei ciociari nella passata stagione con 16 presenze e tre reti, e porterà esperienza nell'organico dei toscani.
Acquisto in prestito anche per il Mantova, dal Parma torna Rachid Kouda. Il centrocampista classe 2002 era passato in prestito in B anche la scorsa stagione, prima allo Spezia e poi al Mantova da gennaio. I rossobandati ritrovano dunque il giocatore arricchito dall'esperienza dell'esordio in Serie A nella prima di campionato fra Parma e Cagliari lo scorso 22 agosto.
Doppia operazione in uscita per il Pisa, il portiere Semper si trasferisce agli arabi dell'Al-Fateh mentre Henrik Meister vola in Championship dagli inglesi del Derby County.
Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:
AREZZO
Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato), Illanes (d, Carrarese), Martinez (c, Parma), Cipriani (a, Aranova), Cerri (a, Como), Sala (c, svincolato), Cagnano (d, Avellino), Leone (c, Sassuolo), Iaccarino (c, Napoli)
Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto), Guccione (c, Pescara)
ASCOLI
Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20), Perciun (c, Torino), Acampora (c. svincolato), Oliveri (d, Atalanta), Gattoni (d, Siviglia), Brunori (a, Palermo)
Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p), Cozzoli (d, Savoia), Tavcar (d, Giulianova), Corazza (a, svincolato), Ndoj (c, svincolato)
AVELLINO
Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino), Faticanti (c, Juventus), Moruzzi (d, Juventus), Martinelli (p, Fiorentina), Di Maggio (c, Inter), Fila (a, Venezia), Venturi (d, Venezia), Di Paolo (a, Avellino), Cheddira (a, Napoli)
Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco), De Cristofaro (c, Latina), Marchisano (d, Giugliano), Cagnano (d, Arezzo)
BENEVENTO
Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza), Sylla (p, svincolato), Beruatto (d, Pisa), Sernicola (d, Cremonese), Dalle Mura (d, Juve Stabia), Verdi (a, Svincolato), Cherubini (a, Roma)
Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto), Perlingeri (a, Audace Cerignola)
CARRARESE
Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Guercio (d, Slask Wroclaw), Rubino (c, Fiorentina), Pinelli (c, Lazio), Romani (d, Fiorentina), Marconi (a, Dolimiti Bellunesi), Cissè (a, Atalanta Under 23), Rouhi (d, Juventus), Reale (d, Roma), Martini (c, Sudtirol), Topalovic (c, Inter Under 23), Pizzignacco (p, Monza)
Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto), Illanes (d, Arezzo), Accornero (a, Trento), Scheffer (d, Pineto), Zuelli (c, Padova), Zanon (d, Pisa)
CATANZARO
Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto, Postiglione (d, Pineto), Franck Tchaouna (a, svincolato), Franky Tchaouna (c, svincolato), Candela (d, Spezia), Pafundi (a, Udinese), Mosti (c, Juve Stabia), Dorval (d, Bari), Pecorino (a, Juventus)
Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato), Brighenti (d, Vicenza), Liberali (c, Como), Pontisso (c, Cremonese), Favasuli (d, Napoli), Seha (a, Perugia)
CESENA
Acquisti: Caprini (a, Fiorentina), Natta (d, Newcastle United Jets), Druiventak (a, svincolato), Pagano (c, Roma), Debenedetti (a, Genoa), Fiori (a, Mantova), Gelli (c, Frosinone), D'Andrea (a, Sassuolo), Dalla Vecchia (c, Torino), Bohinen (c, Venezia)
Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto), Zaro (d, Ravenna), Pieraccini (c, Salernitana)
CREMONESE
Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia), Gerli (c, Modena), Felipe Jack (d, Como), Festa (p, Mantova), Pontisso (c, Catanzaro), Vogliacco (d, Genoa)
Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato), Zanimacchia (c, Padova), Nava (p, Alcione Milano), Tsadjout (a, Vicenza), Pavesi (d, Pergolettese), Sernicola (d, Benevento), Afena-Gyan (a, Igdir Fk), Sanabria (a, Sp Internacional)
EMPOLI
Acquisti: Di Stefano (a, Fiorentina), Zedadka (c, Sudtirol), Cauz (d, svincolato), Deli (c, Fiorentina), Corrado (d, Frosinone)
Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto, Konate (a, Juventus), Versari (p, Piacenza), Ignacchiti (c, Mantova), Guarino (d, Samsunspor), Zanaga (a, Milan)
VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli), Corona (a, Palermo), Motolese (d, Bologna), Felippe (c, Potenza), Vignali (c, Spezia)
Cessioni: Lipani (c, Latina),
JUVE STABIA
Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto, Patane (c, Verona), Caccavo (a, Bologna), Scuderi (d, Fiorentina), Gallea (d, Cagliari), Kumi (c, Sassuolo), Fernandes (a, Lazio), Artioli (c, Mantova), Sandrucci (a, Torino), Pietrangeli (d, Sudtirol), Vukovic (p, Pisa), Di Nardo (a, Pescara)
Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato), Delle Mura (d, Benevento), Carissoni (d, Padova), Mosti (c, Catanzaro), Giorgini (d, Sudtirol), Confente (p, Pisa), Correia (c, Pisa), Luz Dos Santos (a, Potenza)
MANTOVA
Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como), Spinaccè (a, Inter Under 20), Vesentini (c, Union Brescia), Ignacchiti (c, Empoli), Cajazzo (a, Casarano), Kouda (c, Parma)
Cessioni: Marras (a, Pisa), Artioli (c, Juve Stabia)
MODENA
Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p., Azzi (d, Monza), Brugman (c, svincolato), Zanetti (a, Karpaty Lviv), Bianco (c, Fiorentina), Acquah (c, Torino)
Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa), Gerli (c, Cremonese)
PADOVA
Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio), Zanimacchia (c, Cremonese), Lovato (d, svincolato), Cocchi (d, Inter), Zuelli (c, Carrarese), Carissoni (d, Juve Stabia), Moro (a, Sassuolo), Artistico (a, Lazio)
Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano), Tumiatti (c, Mestre), Bacci (c, Sorrento)
PALERMO
Acquisti: Strefezza (c, Olympiakos), Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli) riscatto, Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza), Fortin (p, Lens), Bozzolan (d, Reggiana), Barba (d, svincolato), Vavassori (a, Atalanta), Perin (p, Juventus), Gabrielloni (a, Como)
Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino), Corona (a, Entella), Di Bartolo (p, Altamura), Desplanches (p, Frosinone), Nikolaou (d, Ofi Creta), Vasic (c, Sudtirol), Lund (d, Birmingham), Diakitè (d, Waregem), Brunori (a, Ascoli)
PISA
Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto, Marras (a, Mantova), Leone (c, svincolato), Zanon (d, Carrarese), Ferrah (a, Lille), Petagna (a, Monza), Confente (p, Juve Stabia), Correia (c, Juve Stabia)
Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor), Durosinmi (a, Genk), Aebischer (c, Union Berlino), Touré (c, Monza), Vukovic (p, Juve Stabia), Semper (p, Al Fateh), Meister (a, Derby County)
SAMPDORIA
Acquisti: Insigne (a, svincolato), S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros), Sinani (a, svincolato), Ravanelli (d, Monza), Lauritsen (a, svincolato), Viti (d, Nizza), Vindahl (p, Sparta Praga)
Cessioni: Coubis (d, Cluj)
SUDTIROL
Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia), Stabile (d, Inter), Mixtur (a, Villefranche), Plizzari (p, Venezia), Lopes (a, Radomiak), Stivanello (d, Bologna), Pyytthia (c, Bologna), Vasic (c, Palermo), Veroli (d, Cagliari), Vadjunec (p, Treviso), Bjarkason (c, Venezia), Giorgini (d, Juve Stabia), Rispoli (c, Como)
Cessioni: Mallamo (c, Union Brescia), Kofler (d, Cagliari), Zedadka (c, Empoli), Pietrangeli (d, Juve Stabia)
VERONA
Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais), Leali (p, svincolato), Korac (d, Venezia), Cerbone (a, Casarano), Compagnon (a, Venezia), Mulattieri (a, Sassuolo), Sezonienko (a, Lechia Danzica), Le Borgne (c, Como), Dawidowicz (d, svincolato), Lella (c, Venezia), Zappa (d, Cagliari)
Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (a, f.p.), Nelsson (d, f.p.), Valentini (d, f.p.), Lovric (c, f.p.), Al-Musrati (c, f.p.), Pavanati (c, Lumezzane), Nwachukwu (d, Lumezzane), Cazzadori (d, Spezia), Patane (c, Juve Stabia), Bowie (a, Sassuolo), Montipò (p, Venezia)
VICENZA
Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza), Pietrelli (c, Juve Next Gen), Marchizza (d, svincolato), Brighenti (d, Catanzaro), Tsadjout (a, Cremonese), Valoti (c, svincolato)
Cessioni: Zamparo (a, Alcione)
Legenda
p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito
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