Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners sono stati messi sul mercato dalla Juventus. Ieri sera però i due hanno decretato la vittoria dei bianconeri sul Parma, con una rete a testa. Magari giusto prima di andarsene, chissà. Affari loro, "non ce ne frega niente" direbbe Roberto Puliero, ma vien da darsi dei pugni sulla testa per capire come mai Belghali, Suslov e, per ultimo, ieri Oyegoke, siano stati esclusi dalla rosa proprio nel momento delicato dell'avvio di campionato, nel quale il Verona è prima franato con l'Ascoli, e ieri ha dovuto ricorrere a sforzi sovrumani per rimettere in pari l'incontro col Padova.

Che se ne vogliano andare, ci sta. Ma questo non toglie nulla alla professionalità che dovrebbero avere, ed evidentemente non hanno mostrato, i tre. Lautamente pagati, dovrebbero dare l'anima fino a un secondo prima della nuova firma. Già, ma non funziona così nel dorato mondo del pallone, dove non si timbra e si incassa dinero anche da casa alla Play.

Che ci siano state baruffe con la dirigenza, che siano loro prime donne, che li si abbia esclusi (quasi offesi) perché hanno fatto capire di voler andare rinunciando alle loro prestazioni, sarebbero tutte comunque scuse davvero infantili, per non dire altro. Così, si butta in campo uno come Zappa, che ieri andava meglio a provare un reef con la sua Gibson. Giocatore di valore lui, ma con ancora il biglietto del volo da Cagliari nelle braghette, gettato in pasto, col mal di Sardegna, a Cocchi (e per fortuna non c'era anche Renato).

Nel marasma del calciomercato, mai almeno un poco "sereno" per l'Hellas degli ultimi anni, il Verona prova a tornare a galla, dopo aver ciccato l'avvio di stagione. Forse, un poco, anche per aver subito le bizze dei partenti o per non averli averli gestiti al meglio. Due giorni, poi finisce la fiera dello showbiz: della Babele rovina del calcio.