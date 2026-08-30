Il Sassuolo ha preso Van der Brempt dal Como. Accordo definito e giocatore atteso per visite e firma. Belghali sfuma così definitivamente. Il club neroverde aveva inizialmente puntato sull'algerino, offrendogli un contratto quinquennale da 8 milioni di euro. Il Verona avevano già trovato un'intesa di massima sulla base di 6 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Edoardo Iannoni. Mancava solo il sì definitivo del giocatore, che non è arrivato.

Ora restano in corsa per il terzino Torino e Olympiakos. Il mercato italiano chiude lunedì alle 20, mentre quello greco resta aperto fino al 15 settembre.

Belghali dovrà decidere in fretta. Il giocatore non è mai stato convocato dal Verona perché in procinto di partire; con l'imminente raduno della nazionale, l'ex calciatore del KV Mechelen non può permettersi di perdere tempo prima di firmare con un altro club. La situazione dovrebbe sbloccarsi a breve, col Torino che prova ad aggiudicarsi l'esterno, che gradirebbe il trasferimento, e battere la concorrenza greca.