L'attaccante del Verona: "Stiamo dando tutti il massimo e dobbiamo ripartire da qui. C’è il rammarico di non aver acciuffato la vittoria"
Compagnon si presenta
Mattia Compagnon commenta in conferenza stampa l'1-1 del Verona a Padova, arrivato grazie a un rigore di Sarr che ha risposto al vantaggio nel primo tempo di Cocchi.
"Il Padova è partito forte, ma noi abbiamo combattuto fino all’ultimo, stando sempre sul pezzo. Abbiamo fatto una grande prestazione sfiorando anche il gol della vittoria. Facciamo il possibile per essere sempre aggressivi, ci impegniamo e stiamo dando tutti il massimo e dobbiamo ripartire da qui. C’è il rammarico di non aver acciuffato la vittoria".
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