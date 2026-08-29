Compagnon si prende il rigore, Sarr preciso dal dischetto. Zappa, esordio difficile. Bernede compassato
Baroni: "Grazie per il sostegno dei tifosi, non possiamo ora essere perfetti"
Leali 6
Non impeccabile, comunque mostra di essere attento.
Zappa 5,5
Subito all’esordio, viene messo in difficoltà da Cocchi.
Slotsager 4,5
Rischia spesso, sbaglia tutto. Potrebbe essere espulso. Dura un tempo.
Edmundsson 5,5
Fatica parecchio. Un tempo in apnea, anche perché Slotsager stecca. Autogol inevitabile. Molto meglio con Korac.
Bradaric 6
Cerca di accelerare sulla sinistra, lo fa con sufficiente costanza.
Bernede 5
Non dà spinta al gioco. Compassato, prevedibile. Perde palloni pesanti.
Le Borgne 6,5
Da lui viene il carburante del Verona. Conferma di essere il più talentuoso gialloblù.
Compagnon 6
Ci mette corsa, ma soltanto a sprazzi. Ha il merito di prendersi il rigore del pareggio.
Harroui 5
Parte piano, a ritmo basso, e lì resta. Altra prestazione deludente.
Sarr 6
Esce dall’anonimato con un tiro che Sorrentino devia con difficoltà. Discontinuo, è preciso dal dischetto.
Mulattieri 5,5
Segnali che non arrivano per 45’. Lovato lo domina. Nel secondo tempo viene fuori anche lui.
Korac 6,5
Carattere e personalità. Rende il Verona compatto dietro.
Livramento 6
Ci mette brio. Sfiora il gol della vittoria.
Cerbone 6
Entra con il piglio giusto.
Kastanos ng
Calabrese ng
Baroni 6
Le scelte iniziali non funzionano. Le corregge dopo un primo tempo che evidenzia tutte le carenze della squadra. La ripresa è un punto di ripartenza.
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