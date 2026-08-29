Zappa subito in campo, dietro a Mulattieri Compagnon, Harroui e Sarr
Mulattieri si presenta
Queste le formazioni ufficiali di Padova e Verona:
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi; Moro, Caprari
A disposizione: Mouquet, Giunti, Varas, Seghetti, Lasagna, Capelli, Silletti, Bortolussi, Di Mariano, Sgarbi, Faedo, MarcoliniAllenatore: Antonio Calabro
VERONA (4-2-3-1): Leali; Zappa, Slotsager, Edmundsson, Bradaric; Bernède, Le Borgne; Compagnon, Harroui, Sarr; Mulattieri
A disposizione: Toniolo, Perilli, Livramento, Kastanos, Lella, Cerbone, Calabrese, Korac, Fallou, De Battisti, Sezonienko, VermesanAllenatore: Marco Baroni
Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)
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