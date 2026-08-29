Zappa subito in campo, dietro a Mulattieri Compagnon, Harroui e Sarr

Redazione Hellas1903
mulattieri

Mulattieri si presenta

Queste le formazioni ufficiali di Padova e Verona:

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi; Moro, Caprari

A disposizione: Mouquet, Giunti, Varas, Seghetti, Lasagna, Capelli, Silletti, Bortolussi, Di Mariano, Sgarbi, Faedo, MarcoliniAllenatore: Antonio Calabro

VERONA (4-2-3-1): Leali; Zappa, Slotsager, Edmundsson, Bradaric; Bernède, Le Borgne; Compagnon, Harroui, Sarr; Mulattieri

A disposizione: Toniolo, Perilli, Livramento, Kastanos, Lella, Cerbone, Calabrese, Korac, Fallou, De Battisti, Sezonienko, VermesanAllenatore: Marco Baroni

edmund

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)

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