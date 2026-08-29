L'allenatore del Verona: "La squadra ha fatto bene anche nel primo tempo, il Padova ha fatto investimenti importanti"
Baroni: "Grazie per il sostegno dei tifosi, non possiamo ora essere perfetti"
Marco Baroni commenta in conferenza stampa l'1-1 del Verona a Padova.
“La squadra ha fatto bene anche nel primo tempo, mi interessa che si giochi con personalità e velocità in questo momento. Poi arriveranno i risultati, ma dobbiamo trovarli attraverso la proposta. Abbiamo fatto un passo avanti, questa è la strada. Bisogna calarsi nello spirito, il Padova lo ha già fatto e penso che farà un campionato importante, anche per gli investimenti che sta facendo”.
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