Una prima mezzora da incubo col Padova che domina e segna, poi la lenta risalita fino al pareggio e a un finale coraggioso che vede stampato sulla traversa il tiro di Livramento che poteva dare la vittoria. Un Verona a doppia faccia centra il primo punto in campionato tra errori marchiani, tanta confusione ma una grinta che finalmente porta i gialloblù a mostrare i denti quando serve. Sarr pareggia su rigore nella ripresa il vantaggio di Cocchi, le cose si rimettono a posto e l'Hellas da brutto anatroccolo si vede spuntare qualche piuma bianca di incoraggiamento.

Non c'è Dawidowicz, indisponibile all'ultimo, che si unisce a Bega indisposto e a Oyegoke sparito dai radar, forse sul mercato. Torna Slotsager dopo le incertezze in Coppa Italia. Zappa dentro subito, Frese ne avrà ancora per un po'.

Un tiro da fuori di Le Borgne trova pronto Sorrentino al 5'. Il Padova è squadra e si vede, l'Hellas controlla non senza qualche apprensione i tentativi di Cocchi e Caprari, Moro spreca al 12' sbagliando il controllo e calciando alle stelle a pochi metri da Leali. Dopo un fallo di Harroui su Caprari Fusi protesta e viene ammonito al 18'.

Sarr fa il difensore aggiunto e mura un tiro. Subito dopo Slotsager buca e Pompetti da un metro calcia su Leali al 20'. Il Padova domina e arriva da tutte le parti, il Verona soffre. Pastina si prende il giallo per un salto col gomito su Le Borgne.

1-0 PADOVA. L'Hellas dietro è un colabrodo, il Padova segna al 25'. Caprari illumina a sinistra per Cocchi, Zappa non c'è, l'esterno crossa e Carissoni interviene davanti a Leali, col rimpallo di Edmundsson è autorete.

Maresca grazia Slotsager (disastroso) ammonendolo solamente dopo aver trattenuto Caprari come ultimo uomo. Il Var rivede e conferma il giallo. Il Verona è in bambola e non riesce a guadagnare campo. Mancano trame in avanti, il Padova rifiata ma i gialloblù sbattono sul muro. Sarr ci prova da fuori, Sorrentino mette in corner al 34'. Da un successivo corner Mulattieri in rovesciata colpisce Carissoni al volto.

L'Hellas ci prova e alza le linee, ma lo fa con confusione. Pastina mette in angolo un cross pericoloso di Sarr. Cocchi lo imita anticipando Compagnon davanti alla porta.

Contropiede Padova, Leali salva su tiro di Carissoni. Le squadre si allungano e sembrano già stanche, Le Borgne non trova la forza per calciare.

Una punizione di Harroui va dritta sulla barriera, il Padova spazza e approfitta di uno stop sbagliato da Bernede. Zuelli vede Leali fuori dai pali e prova un pallonetto teso da metà campo che sfiora il palo al 45'. Si va all'intervallo sull'1-0.

Vista l'ulteriore topica presa con Slotsager, Baroni lo sostituisce negli spogliatoi con Korac.

Parte non bene anche nella ripresa il Verona, che fatica a gestire la palla. Il Padova non ne approfitta sbagliando i cross.

Buona azione sul fondo di Sarr al 53', poi Harroui da fuori raschia il terreno. Il Verona attacca e guadagna un corner. Contropiede Padova: Korac blocca Caprari in corner.

Cambi Padova: dentro Lasagna e Giunti, fuori Fusi e Caprari al 59'.

La foga e le trame confuse non aiutano il Verona, che prova tuttavia con tenacia a raddrizzare la gara, mentre il Padova manca della brillantezza iniziale. Livramento sostituisce Harroui al 65'.

RIGORE E 1-1 DI SARR. Compagnon al 66' guizza sul fondo e viene steso da Cocchi: rigore netto. Dal dischetto Sarr apre il destro e batte Sorrentino.

L'Hellas, galvanizzato, si getta in avanti. Nel Padova escono Moro e Cocchi, sostituiti da Seghetti e Bortolussi.

Fiocca la stanchezza nelle gambe, il Padova sembra risentirne di più. Bradaric crossa, Mulattieri colpisce col gluteo e la palla è sul fondo al 76'. Le Borgne esce alla distanza percorrendo chilometri.

Al 77' Sarr, Compagnon e Zappa lasciano il posto a Cerbone, Kastanos e Calabrese.

Lasagna calcia male da buona posizione, il Padova prova a non farsi schiacciare. Il Verona non smette di provarci, Sorrentino mette in corner un tiro-cross. Korac col sinistro mette fuori. Ci sono 4 minuti di recupero, piovono cross in area padovana.

TRAVERSA DI LIVRAMENTO. Perde palla il Padova, Kastanos riparte e serve bene Livramento che verso il fondo destro scarica un destro potente che si stampa sulla traversa. Hellas vicino al gol della vittoria. ma finisce 1-1. Dopo gli incubi nella prima mezzora il Verona porta a casa il pareggio e fa il primo punto in campionato. Qualcosa di buono si vede, tantissima la strada ancora da fare per poter ambire ad essere una delle 3 squadre che centreranno la promozione.

PADOVA-HELLAS VERONA 1-1Reti: 26' Edmundsson (AUT), 67' Sarr

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Lovato, Dellavalle, Pastina; Carissoni, Pompetti (dall'82' Di Mariano), Zuelli, Fusi (dal 59' Giunti), Cocchi; Caprari (dal 59' Lasagna), Moro (dal 70' Bortolussi)A disposizione: Mouquet, Varas, Seghetti, Capelli, Silletti, Sgarbi, Faedo, MarcoliniAllenatore: Antonio Calabro

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali; Zappa (dal 78' Calabrese), Slotsager (dal 46' Korac), Edmundsson, Bradaric; Bernede, Le Borgne; Compagnon (dal 78' Kastanos), Harroui (dal 65' Livramento), Sarr (dal 78' Cerbone); MulattieriA disposizione: Toniolo, Perilli, Lella, Fallou, De Battisti, Sezonienko, VermesanAllenatore: Marco Baroni

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)NOTE. Ammoniti: 18' Fusi, 24' Pastina, 26' Slotsager, 75' Giunti, 90' Capelli

Foto: Hellas Verona FC