Tre squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato
Baroni e Compagnon dopo Padova-Verona 1-1
Si è chiusa la seconda giornata di Serie B.
Primo punto per il Verona, con il pareggio per 1-1 sul campo del Padova, mentre in testa alla classifica, a quota 6, ci sono Palermo, Mantova e Modena.
Il Modena si è imposto venerdì sulla Cremonese per 3-0, il Palermo e il Mantova ieri, rispettivamente per 3-2 sul campo dell'Arezzo e per 3-1 nel turno interno con l'Empoli.
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