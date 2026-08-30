Belghali sì Belghali no, il balletto per il terzino del Verona pare alle battute conclusive. A contenderselo nella giornata di oggi sono Venezia e Torino, con il club di Cairo, secondo Sky, passato nettamente ora in vantaggio per aggiudicarsi l'esterno del Verona.

Gianluca Di Marzio informa che il Venezia ha virato su Mazzocchi dopo il sorpasso della società granata, che ha fiutato l'opportunità in seguito ai tentennamenti dei lagunari e ha spinto sull'acceleratore. Un sorpasso in piena regola che "ha permesso alla società granata di sbaragliare la concorrenza: la situazione si è evoluta rapidamente nella direzione sperata e l'affare è ora giunto alle battute finali, pronto per la definitiva fumata bianca".