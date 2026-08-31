In queste ore l'ufficialità dell'operazione, all'Hellas sarà riconosciuto il bonus sulla rivendita
Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026
Rafik Belghali in queste ore firmerà con il Torino.
Come riporta Alfredo Pedullà, il giocatore si sottoporrà in queste ore alle visite mediche con il club granata. Poi, la firma.
Belghali si legherà al Torino con un triennale da 700mila euro a stagione.
Al Verona andranno 7 milioni di euro, cui sarà aggiunto l'ulteriore bonus sull'eventuale futura rivendita. L'Hellas ha ingaggiato Belghali l'estate scorsa dal Mechelen, versando alla società belga 2 milioni.
Dopo che l'esterno algerino aveva espresso il proprio diniego al passaggio al Sassuolo (operazione in cui rientrava, come contropartita tecnica per l'Hellas, Iannoni), ha dato l'assenso al passaggio al Torino. Presto l'ufficialità.
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