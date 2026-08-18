Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato

Il ritorno di Paweł Dawidowicz al Verona è ad un passo.

L'accordo tra il difensore polacco e il club gialloblù è stato raggiunto. Ultimi dettagli, poi, una volta effettuate le visite mediche, è attesa la firma con l'ufficialità del suo trasferimento all'Hellas.

Dawidowicz era svincolato dopo essere stato al Raków Częstochowa. All'Hellas, dal 2018 al 2025, per lui, 180 presenze e 4 gol. Nel 2023-2024 l'ha allenato Marco Baroni, che presto lo riavrà con sé.

Con il Verona, per Dawidowicz, la promozione in Serie A nel 2028-2019 e sei salvezze consecutive.