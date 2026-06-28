L'attaccante al club svizzero a titolo definitivo, per l'Hellas anche una percentuale sulla rivendita
Operazione in uscita per il Verona: in chiusura il trasferimento di Mathis Lambourde al Servette.
Come riporta Alfredo Pedullà, l'attaccante francese, rientrato dal prestito alla Reggiana, passa al club svizzero. Trattativa ai dettagli, ufficialità vicina.
Per Lambourde, l'Hellas incasserà 2.5 milioni di euro, Al Verona sarà riconosciuta anche una percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore.
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