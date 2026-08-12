Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato

Tra poche ore Andréa Le Borgne sarà ufficialmente un giocatore dell'Hellas.

Il centrocampista francese arriva in gialloblù dal Como, ieri è stata raggiunta l'intesa tra i club, stamattina Le Borgne è arrivato a Verona per sostenere le visite mediche.

Poi, per lui, la firma con il club gialloblù e l'ufficialità del trasferimento. Le Borgne sarà subito a disposizione di Marco Baroni, che l'ha fortemente voluto.

A riportare la notizia è Alfredo Pedullà.

Nella scorsa stagione, Le Borgne ha giocato in prestito all'Avellino, totalizzando 11 presenze in Serie B.

Con la Francia Under 20 è stato protagonista ai Mondiali di categoria che si sono svolti in Cile nel 2025, chiusi al quarto posto con Le Borgne titolare e a segno con 3 gol.