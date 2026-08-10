Rinforzo a centrocampo per l'Arezzo. Gli amaranto ufficializzano il passaggio in prestito dal Sassuolo del classe 2005 Kevin Leone. Cresciuto nelle giovanili neroverdi, ha esordito in Serie B nell'annata 2024/2025. La passata stagione in prestito alla Casertana ha collezionato 30 presenze e 2 gol.

Il Cesena aggiunge un attaccante allo scacchiere di Alessandro Diamanti, arriva Debenedetti dal Genoa. Il classe 2003 vanta esperienze in B con Mantova ed Entella. Nella stagione 2023/2024 ha centrato la promozione dalla C alla B con i biancorossi, per poi passare l'ultima stagione in prestito alla Virtus Entella.

Colpo d'esperienza per la Cremonese, in difesa arriva Alessandro Vogliacco dal Genoa. Il classe 1998 passa a titolo definitivo fra le fila dei grigiorossi. Un innesto importante che con la sua esperienza può garantire grande solidità alla difesa di Giampaolo.

Il Pisa ha ufficializzato il classe 2005 Ichem Ferrah. Di piede sinistro, il francese può ricopre la posizione di esterno destro d'attacco, ma può essere adattato anche come trequartista. Soluzione offensiva importante a disposizione di Paolo Bianco, l'ex Lille ha passato l'ultima stagione in prestito al Cambuur in Eredivisie, mettendo a referto 12 gol e 6 assist. Numeri da tener d'occhio per il nuovo giocatore nerazzurro, acquistato per la cifra di 2 milioni di euro e che ha appena firmato un quadriennale che lo legherà in Toscana fino al 2030.

Molto attivo il Sudtirol in entrata. Dal Venezia arriva Bjarki Bjarkason, centrocampista islandese classe 2000. Con i lagunari ha totalizzato 4 reti in 56 presenze fra due stagioni di B e una stagione di A. Per lui c'è la firma di un contratto triennale con gli altoatesini. Contratto quadriennale invece per Rok Vadjunec, portiere sloveno classe 2006, prelevato dal Treviso e protagonista della vittoria del girone C di Serie D dei biancocelesti nella stagione passata.

Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:

AREZZO

Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato), Illanes (d, Carrarese), Martinez (c, Parma), Cipriani (a, Aranova), Cerri (a, Como), Sala (c, svincolato), Cagnano (d, Avellino), Leone (c, Sassuolo)

Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto), Guccione (c, Pescara)

ASCOLI

Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20), Perciun (c, Torino), Acampora (c. svincolato), Oliveri (d, Atalanta)

Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p), Cozzoli (d, Savoia), Tavcar (d, Giulianova), Corazza (a, svincolato), Ndoj (c, svincolato)

AVELLINO

Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino), Faticanti (c, Juventus), Moruzzi (d, Juventus), Martinelli (p, Fiorentina), Di Maggio (c, Inter), Fila (a, Venezia),

Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco), De Cristofaro (c, Latina), Marchisano (d, Giugliano), Cagnano (d, Arezzo)

BENEVENTO

Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza), Sylla (p, svincolato), Beruatto (d, Pisa), Sernicola (d, Cremonese), Dalle Mura (d, Juve Stabia), Verdi (a, Svincolato)

Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto), Perlingeri (a, Audace Cerignola)

CARRARESE

Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Guercio (d, Slask Wroclaw), Rubino (c, Fiorentina), Pinelli (c, Lazio), Romani (d, Fiorentina), Marconi (a, Dolimiti Bellunesi), Cissè (a, Atalanta Under 23), Rouhi (d, Juventus)

Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto), Illanes (d, Arezzo), Accornero (a, Trento), Scheffer (d, Pineto), Zuelli (c, Padova), Zanon (d, Pisa)

CATANZARO

Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto, Postiglione (d, Pineto), Franck Tchaouna (a, svincolato), Franky Tchaouna (c, svincolato), Candela (d, Spezia), Pafundi (a, Udinese)

Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato), Brighenti (d, Vicenza), Liberali (c, Como), Pontisso (c, Cremonese),

CESENA

Acquisti: Caprini (a, Fiorentina), Natta (d, Newcastle United Jets), Druiventak (a, svincolato), Pagano (c, Roma), Debenedetti (a, Genoa)

Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto)

CREMONESE

Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia), Gerli (c, Modena), Felipe Jack (d, Como), Festa (p, Mantova), Pontisso (c, Catanzaro), Vogliacco (d, Genoa)

Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato), Zanimacchia (c, Padova), Nava (p, Alcione Milano), Tsadjout (a, Vicenza), Pavesi (d, Pergolettese), Sernicola (d, Benevento), Afena-Gyan (a, Igdir Fk)

EMPOLI

Acquisti: Di Stefano (a, Fiorentina)

Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto, Konate (a, Juventus), Versari (p, Piacenza), Ignacchiti (c, Mantova), Zanaga (a, Milan)

VIRTUS ENTELLA

Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli), Corona (a, Palermo), Motolese (d, Bologna)

Cessioni: Lipani (c, Latina),

JUVE STABIA

Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto, Patane (c, Verona), Caccavo (a, Bologna), Scuderi (d, Fiorentina), Gallea (d, Cagliari)

Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato), Delle Mura (d, Benevento), Carissoni (d, Padova)

MANTOVA

Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como), Spinaccè (a, Inter Under 20), Vesentini (c, Union Brescia), Ignacchiti (c, Empoli), Cajazzo (a, Casarano)

Cessioni: Marras (a, Pisa)

MODENA

Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p., Azzi (d, Monza), Brugman (c, svincolato), Zanetti (a, Karpaty Lviv), Bianco (c, Fiorentina)

Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa), Gerli (c, Cremonese)

PADOVA

Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio), Zanimacchia (c, Cremonese), Lovato (d, svincolato), Cocchi (d, Inter), Zuelli (c, Carrarese), Carissoni (d, Juve Stabia)

Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano), Tumiatti (c, Mestre)

PALERMO

Acquisti: Strefezza (c, Olympiakos), Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli) riscatto, Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza), Fortin (p, Lens), Bozzolan (d, Reggiana), Barba (d, svincolato), Vavassori (a, Atalanta)

Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino), Corona (a, Entella), Di Bartolo (p, Altamura), Desplanches (p, Frosinone), Nikolaou (d, Ofi Creta), Vasic (c, Sudtirol), Lund (d, Birmingham)

PISA

Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto, Marras (a, Mantova), Leone (c, svincolato), Zanon (d, Carrarese), Ferrah (a, Lille)

Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor), Durosinmi (a, Genk),

SAMPDORIA

Acquisti: Insigne (a, svincolato), S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros), Sinani (a, svincolato), Ravanelli (d, Monza), Lauritsen (a, svincolato), Viti (d, Nizza)

Cessioni: Coubis (d, Cluj)

SUDTIROL

Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia), Stabile (d, Inter), Mixtur (a, Villefranche), Plizzari (p, Venezia), Lopes (a, Radomiak), Stivanello (d, Bologna), Pyytthia (c, Bologna), Vasic (c, Palermo), Veroli (d, Cagliari), Vadjunec (p, Treviso), Bjarkason (c, Venezia)

Cessioni: Mallamo (c, Union Brescia), Kofler (d, Cagliari)

VERONA

Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais), Leali (p, svincolato), Korac (d, Venezia), Cerbone (a, Casarano), Compagnon (a, Venezia), Mulattieri (a, Sassuolo), Sezonienko (a, Lechia Danzica)

Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (a, f.p.), Nelsson (d, f.p.), Valentini (d, f.p.), Lovric (c, f.p.), Al-Musrati (c, f.p.), Pavanati (c, Lumezzane), Nwachukwu (d, Lumezzane), Cazzadori (d, Spezia), Patane (c, Juve Stabia), Bowie (a, Sassuolo)

VICENZA

Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza), Pietrelli (c, Juve Next Gen), Marchizza (d, svincolato), Brighenti (d, Catanzaro), Tsadjout (a, Cremonese), Valoti (c, svincolato)

Cessioni: Zamparo (a, Alcione)

Legenda

p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito