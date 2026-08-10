Il Verona cerca rinforzi a centrocampo.

Sulla mediana, l'Hellas ha bisogno di allargare le scelte a disposizione di Marco Baroni. Proseguono le trattative per Jacopo Segre e Andréa Le Borgne.

Segre va in scadenza con il Palermo, aspetta il rinnovo con il club rossonero, che per ora non ha presentato offerte, quindi il giocatore valuta altre possibilità, co il Verona che è soluzioni per lui graditissima. Per adesso, c'è distanza tra la proposta gialloblù, che è di 750mila euro, e la richiesta del Palermo, che chiede 1.2 milioni. Segre è un obiettivo anche per Cremonese, Pisa e Sampdoria.

Le Borgne interessa all'Empoli e sempre alla Cremonese, l'Hellas è in vantaggio e il centrocampista francese del Como è una possibilità molto concreta per il Verona.