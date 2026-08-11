Il Verona ha annunciato di aver ceduto alla Juventus in prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive di Christian Corradi.

Già nel giro delle squadre giovanili azzurre - ha giocato l’Europeo del 2024 con l’Italia Under 19 e i Mondiali dello scorso anno con l’Under 20 - Corradi ha vestito nella passata stagione la maglia dell’AC Trento in Serie C, raccogliendo complessivamente 33 presenze tra i professionisti dopo essere cresciuto nella Primavera del Vicenza prima e del Verona poi.

La Juventus potrà riscattare il cartellino di Corradi al prezzo fissato di 800 mila euro.

Il giovane prospetto andrà ad allungare la rosa a disposizione di Massimo Brambilla in vista dell’inizio ufficiale della stagione della Juventus Next Gen.

Il comunicato del Verona:

“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Juventus Football Club a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione le prestazioni sportive del difensore Christian Corradi. Hellas Verona FC saluta Christian e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale”.