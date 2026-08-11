Il quotidiano inserisce tra gli obiettivi dell'Hellas c'è il difensore, insieme all'altro rosanero Segre

Redazione Hellas1903
zanzi

Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026

Non soltanto Jacopo Segre.

Il Verona è interessato anche a un altro giocatore del Palermo, il difensore Pietro Ceccaroni. A riportarlo è "La Gazzetta dello Sport".

Ceccaroni, come Segre, va in scadenza di contratto il 30 giugno 2027. Per Segre, l'Hellas ha fatto un'offerta, ma da parte del Palermo la risposta è stata negativa.

Ora, nell'eventuale operazione, riporta il quotidiano, può entrare anche Ceccaroni.

ceccaroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti