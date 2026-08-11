Il quotidiano inserisce tra gli obiettivi dell'Hellas c'è il difensore, insieme all'altro rosanero Segre
Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026
Non soltanto Jacopo Segre.
Il Verona è interessato anche a un altro giocatore del Palermo, il difensore Pietro Ceccaroni. A riportarlo è "La Gazzetta dello Sport".
Ceccaroni, come Segre, va in scadenza di contratto il 30 giugno 2027. Per Segre, l'Hellas ha fatto un'offerta, ma da parte del Palermo la risposta è stata negativa.
Ora, nell'eventuale operazione, riporta il quotidiano, può entrare anche Ceccaroni.
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