Il club turco pronto ad offrire oltre 5 milioni al Verona per il giocatore slovacco

Redazione Hellas1903
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Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026

Un'offerta dalla Turchia per Tomas Suslov.

L'ha presentata il Kasimpasa al Verona, la proposta è tra i 5 e i 6 milioni di euro più bonus. Lo riporta Alfredo Pedullà.

Trattativa che può accelerare, con Suslov che può lasciare l'Hellas. Il giocatore è uno riferimenti per Marco Baroni, che per primo l'ha valorizzato nel 2023-2024, all'arrivo dello slovacco in gialloblù.

Anche in queste prime settimane di lavoro Suslov è stato una presenza fissa e un fulcro del gioco disegnato dall'allenatore. Tuttavia, la partenza di Suslov è una possibilità concreta.

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