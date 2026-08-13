Andréa Le Borgne si è affermato come figura centrale della formazione Primavera del Como 1907, prendendo parte regolarmente anche agli allenamenti della prima squadra al fianco delle stelle francesi Lucas Da Cunha e Maxence Caqueret.

Il centrocampista, nato a Neuilly-sur-Seine e arrivato dall’U19 dell'OGC Nice al Como nel gennaio 2025, sta costruendo la sua carriera calcistica in Italia con buona maturità. Con la Primavera lariana l'impatto è stato immediato e significativo: 25 presenze, 5 gol e 4 assist.

Con la Francia Under 20 è stato protagonista ai Mondiali di categoria che si sono svolti in Cile nel 2025, chiusi al quarto posto con Le Borgne titolare e a segno con 3 gol.

Passato in prestito all'Avellino, sono state nella scorsa stagione 11 le sue presenze per un totale di 332' in campo. Play, in Irpinia ha giocato anche mezzala. Ballardini ha, ad un certo punto, deciso di puntare sull’esperienza degli altri e quindi è finito indietro nelle gerarchie.

Descritto come un prospetto interessante, il francese arriva a Verona per trovare spazio e consacrarsi definitivamente nel calcio italiano. All'Hellas arriva in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei lombardi. Fortemente voluto da Baroni, il mediano è pronto all'avventura in gialloblù. Oggi la probabile ufficialità.