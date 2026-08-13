Contatti con il difensore, in gialloblù dal 2018 all'anno scorso. Lo cerca anche il Watford

Redazione Hellas1903
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Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato

Sorpresa di mercato per il Verona: Pawel Dawidowicz può tornare all'Hellas.

A riportare la notizia è Sky.

Dawidowicz, in gialloblù dal 2018 al 2025, una bandiera del Verona, è cercato anche dal Watford. Per lui, tuttavia, c'è l'ipotesi del Verona, con cui ha giocato 178 partite segnando 4 gol

Il difensore polacco è svincolato.

Possibilità da valutare, dunque, per l'Hellas, con Marco Baroni che ha allenato Dawidowicz nel 2023-2024.

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