Nuovo arrivo per il Verona.

L'Hellas ha ingaggiato Davide Costa Pisani, terzino destro nato nel 2008. Arriva dalla Pistoiese, club impegnato in Serie D, che ha ufficializzato l'operazione con una nota sul proprio sito.

Costa Pisani potrà aggregarsi alla Prima Squadra come alla formazione Primavera.

Questo il contenuto: "La FC Pistoiese comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Davide Costa Pisani. Arrivato in arancione nell’estate del 2025 grazie alla lungimirante intuizione del Direttore Massimo Taibi, Davide si è immediatamente distinto per qualità tecniche, personalità e dedizione al lavoro. Durante la sua esperienza con la maglia della Pistoiese ha proseguito con continuità il proprio percorso di crescita, mettendosi in mostra con prestazioni di assoluto livello che gli sono valse l’attenzione di un club prestigioso come l’Hellas Verona. La Società desidera ringraziare Davide Costa Pisani per l’impegno, la professionalità e l’attaccamentodimostrati durante la sua esperienza in arancione, e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera in un club prestigioso come l’Hellas Verona".