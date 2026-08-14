Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione e controopzione - dal Como 1907 le prestazioni sportive del centrocampista francese Andréa Le Borgne.

Nato a Neuilly-sur-Seine, in Francia, il 27 luglio 2006, Le Borgne è un centrocampista di piede destro. Dopo diverse esperienze a livello giovanile tra Marsiglia, ASPTT Marseille Jugend, SC Air Bel Jugend e Nizza, il mediano francese si è trasferito al Como nel dicembre 2024. Nella sua prima esperienza in Italia ha vestito la maglia della Primavera del Club lariano, collezionando 4 reti e 1 assist in 17 presenze. Il 27 dicembre 2025 ha esordito in Serie A contro il Lecce a soli 19 anni, entrando in campo nei minuti finali dell'incontro.

A febbraio 2026 si è trasferito in prestito all'Avellino, contribuendo al raggiungimento dei playoff nella stagione del ritorno dei campani in Serie B.

A livello internazionale ha rappresentato la Francia Under 20 con cui ha disputato il Mondiale di categoria nell'ottobre del 2025, terminato al quarto posto.

fonte: hellasverona.it