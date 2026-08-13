Lesione muscolo-tendinea durante l'amichevole con la Cremonese, il terzino fuori per almeno un mese

Redazione Hellas1903
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Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026

Brutto colpo per il Verona che perde Martin Frese a pochi giorni dal debutto nelle gare ufficiali di stagione con l'Entella in Coppa Italia di domenica 16 agosto. Il danese starà fuori per almeno un mese in seguito a una lesione muscolo-tendinea al ginocchio. Questo il comunicato del club:

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Martin Frese, durante l'amichevole disputata contro la Cremonese, ha subito una lesione muscolotendinea a livello del ginocchio sinistro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".

I tempi di recupero per un calciatore con una lesione muscolo-tendinea al ginocchio variano da un minimo di 3-4 settimane fino a più mesi, a seconda della gravità del danno e dell'esatto coinvolgimento delle fibre tendinee.

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