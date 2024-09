Pagelle, Tchatchoua dilaga, Belahyane lotta, Frese va veloce

Lazovic capitano coraggioso, Duda leader, Daniliuc ingresso okay

Arrivano palloni pesanti in area. Vasquez e Messias, davanti a lui, sfiorano il gol. Nel finale è attento.

Più che avanzare, per un tempo si arrocca in copertura. Dopo prende il largo, dilaga in attacco, segna il gol che spiana la strada che porta alla vittoria. Un martello.