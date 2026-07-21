Oggi si terranno i funerali di Osvaldo Bagnoli.

Tutta Verona saluterà il Mister, scomparso venerdì scorso, all'età di 91 anni.

Le esequie si svolgeranno alla Basilica di San Zeno, inizieranno alle 15. Sono attese migliaia di persone per salutare Bagnoli, per rendere omaggio alla sua memoria.

Previsti provvedimenti viabilistici, con lo stop alla circolazione nella zona dalle 12.30 e il divieto di parcheggiare in piazza già dalle 10.

La messa sarà officiata dal vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili. All'esterno della chiesa verrà installato un maxi-schermo. Telenuovo e TeleArena trasmetteranno in diretta i funerali.

Presenti tanti grandi gialloblù, a cominciare dai giocatori che con il Mister hanno vinto lo scudetto 1984-85: Pierino Fanna, Roberto Tricella, Domenico Volpati, Antonio Di Gennaro, Beppe Galderisi, Gigi Sacchetti e Luciano Bruni, con Preben Elkjaer, che è volato a Verona dalla Danimarca per esserci.