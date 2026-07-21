È il giorno del funerale di Osvaldo Bagnoli, che si terrà questo pomeriggio, alle 15, nella basilica di San Zeno Maggiore e sarà presieduto dal vescovo di Verona. monsignor Domenico Pompili. Il Comune ha indetto giornata di lutto e le bandiere saranno a mezz'asta.

Verona si prepara a salutare il suo grande allenatore che portò in alto squadra e città. A san Zeno è previsto l'afflusso di moltissime persone. IIl feretro sarà scortato dai motociclisti della polizia locale, partendo dalle camere mortuarie di Borgo Roma per arrivare fino all'ingresso in basilica.

La parte superiore della basilica sarà riservata a familiari, rappresentanti delle società calcistiche in cui ha militato, giocatori, staff e l'Hellas Verona: i giocatori e la dirigenza arriveranno dal ritiro di Folgaria. Nella Basilica saranno a disposizione 550 posti nella parte inferiore e 250 nel chiostro. Nella piazza saranno predisposte quattro zone segnalate da transenne e un maxischermo.

La cerimonia sarà a cura del Servizio diocesano comunicazioni sociali e trasmessa in diretta da Tele Arena con una diretta che inizierà un’ora prima della celebrazione per dedicare, con gli inviati di giornale e tv, un lungo ricordo a Bagnoli. Dalle 10 di oggi sarà vigente su tutta piazza San Zeno il divieto di sosta con rimozione. Il Comune rimuoverà le fioriere per garantire la sicurezza delle migliaia di persone attese. Verrà temporaneamente sospesa la fermata taxi in piazza e la circolazione viabilistica sarà sospesa dalle 12.30. Sarà allestito anche un percorso protetto con transenne. È previsto anche un servizio sanitario a cura del Suem 118, considerate le alte temperature di questi giorni.

All’interno della basilica sono autorizzate solo le immagini foto e video realizzate dal Servizio comunicazioni della Diocesi di Verona. Non sono autorizzate all’interno altre foto o video.