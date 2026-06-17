Tripletta del fuoriclasse a Kansas City, il giocatore del Verona in campo per tutta la gara

Redazione Hellas1903

Netta sconfitta per l'Algeria e Rafik Belghali, giocatore del Verona, al debutto ai Mondiali, nella partita con l'Argentina.

A Kansas City, lo show è stato di Lionel Messi, a segno con tutti i gol che hanno siglato il 3-0 per l'Albiceleste.

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Belghali è stato schierato titolare dal ct Vlado Petkovic, impiegato come esterno destro nella linea difensiva a quattro della nazionale algerina.

Niente da fare con la classe e la qualità dell'Argentina, trascinata da Messi.

Prossimo impegno, per l'Algeria e Belghali, martedì 23 giugno, con la Giordania.

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