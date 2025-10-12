hellas1903 news Nazionali, oggi tocca a Kastanos e Bradaric

Cipro in campo con San Marino, per la Croazia partita con Gibilterra
Impegni in nazionale per Grigoris Kastanos e Domagoj Bradaric, oggi.

Il centrocampista, con Cipro, giocherà con San Marino, a Serravalle.

La Croazia, con Bradaric, incontrerà Gibilterra, a Varazdin.

Entrambe le gare sono valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Nel turno precedente, Kastanos ha giocato l'intera partita, mentre Bradaric non è stato schierato,

