Nazionali, oggi tocca a Kastanos e Bradaric

Cipro in campo con San Marino, per la Croazia partita con Gibilterra
Il centrocampista, con Cipro, giocherà con San Marino, a Serravalle.
La Croazia, con Bradaric, incontrerà Gibilterra, a Varazdin.
Entrambe le gare sono valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Nel turno precedente, Kastanos ha giocato l'intera partita, mentre Bradaric non è stato schierato,
