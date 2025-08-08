Torna di moda il nome di Victor Nelsson per il Verona, che da tempo segue il difensore danese ex Roma.
Nelsson, il Verona tratta col Galatasaray
L'Hellas cerca il prestito del danese, il Galatasaray ne vuole l'acquisto
Tramontata la pista Candé, che andrà al Sassuolo, l'Hellas pensa anche a Izzo del Monza. Fuori rosa nel Galatasaray, Nelsson è in attesa di sistemazione. Kutlu Akpinar, giornalista di TRT SPOR, scrive che il Verona insiste per avere in prestito il centrale, mentre il Galatasaray lo vuole cedere in via definitiva. A fine giugno la richiesta del club turco era di 7 milioni di euro.
