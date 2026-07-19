Test all'Alpe Cimbra per i gialloblù, poi ci saranno quelli con Virtus e Dolomiti Bellunesi

Redazione Hellas1903
folgaria 16 luglio 26

Folgaria 5, allenamento del 16.7.26

Prima amichevole oggi per il Verona, nel ritiro di Folgaria.

Alle 17.30, l'Hellas gioca con il Rovereto, sul campo del Centro Sportivo "La Pineta". L'ingresso all'impianto è libero.

I gialloblù resteranno all'Alpe Cimbra per un'altra settimana, rientrando domenica prossima, 26 luglio. Sono previsti ancora due test in Trentino, con la Virtus, mercoledì, e sabato con la Dolomiti Bellunesi, sempre con inizio alle 17.30.

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